Юран рассказал, как его не пускали на базу «Химок» после увольнения в 2020 году

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, как забирал вещи с базы после увольнения из своей нынешней команды в 2020 году.

«Приехал на базу, а меня не пускают. Говорят, у них какие-то там указания от директора стадиона «Химок». Он сам, кстати, тоже там присутствовал. Дверь была заблокирована. Говорю: «У меня там личные вещи». Они: «Мы соберём». Тут уже я натурально завёлся: «Свои личные вещи я сам собираю!» — крикнул им. Терпение закончилось — ребята чуть не выбили эту дверь, и тогда её нам всё-таки открыли. Я собрал вещи и уехал», — рассказал Юран в интервью Sport24.

В ходе своей тренерской карьеры Сергей Николаевич также возглавлял ярославский «Шинник», калининградскую «Балтику», «СКА-Хабаровск». Вновь на пост главного тренера «Химок» Юран был назначен 23 февраля этого года.