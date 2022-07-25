Евсеев: от Ярцева взял требовательность независимо от возраста и опыта игроков
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о бывшем наставнике «Спартака» Георгии Ярцеве.
«Человек был с открытой душой. Для меня сделал очень много хорошего. От него я взял в первую очередь открытость и требовательность. Без разницы на возраст и опыт футболистов. Прямо сейчас у меня, как вы выражаетесь, 9-й номер Низамутдинов – 41 год, 19-й номер – 36 лет. Савинов – 20, Соколов – 19. Как-то находим общий язык», — приводит слова Евсеева Metaratings.
Напомним, Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля. Прославленному специалисту было 74 года. Сообщалось, что причиной смерти Георгия Ярцева стала острая сердечная недостаточность. В 1996 году под руководством специалиста «Спартак» завоевал чемпионский титул.
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