Гаджиев — о дебютном голе Агаларова за «Ахмат»: Гамид уже начал оправдывать свою покупку

Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о дебютном голе нападающего Гамида Агаларова за «Ахмат», а также поделился ожиданиями от выступлений футболиста в нынешнем сезоне.



«Самое важное, чтобы он сохранил свою точность, хочется, чтобы у него всё получилось. В любом случае, если он забьёт больше 10 голов за сезон, то подтвердит свой уровень. Многие большие клубы сомневались, брать Агаларова или нет, из-за того, что он в первом сезоне забил 19 мячей. Вопрос возникал у клубов: «А что будет в следующем сезоне?» Но были клубы, которые не сомневались, один из них — «Ахмат». Талалаев лично неоднократно созванивался с Гамидом.



Он уже начал оправдывать свою покупку, его игра не изменится, он игрок штрафной площадки, который действует очень уверенно. В первом матче, когда выходил на поле, он имел моменты забить, он не терял уверенность. Если он забьёт 15 голов, это будет очень приличным результатом, но если второй раз подряд станет лучшим бомбардиром, то это уже звёздный результат», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, Агаларов перешёл в «Ахмат» из «Уфы» в середине июля. Соглашение 21-летнего футболиста с грозненской командой рассчитано на три года. В прошлом сезоне Агаларов забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России. С 2021 года форвард вызывается в молодёжную сборную страны.