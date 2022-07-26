Агент Варелы требовал у «Динамо» увеличить зарплату более чем в два раза и агентский бонус

Агент Гильермо Варелы Оскар Бентанкур при переговорах с московским «Динамо» требовал для своего клиента увеличения зарплаты больше чем в два раза плюс огромный агентский бонус. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, накануне матча с московским «Торпедо», который состоялся в воскресенье, 24 июля, уругвайский защитник Гильермо Варела тайно покинул базу бело-голубых.

29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста.

За «Динамо» футболист провёл 48 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

За сборную Уругвая у Варелы семь игр.

Контракт защитника с «Динамо» истекает по завершении сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что игрок хочет перейти в бразильский «Фламенго».