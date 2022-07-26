В «Крыльях Советов» рассказали подробности перехода Коваленко в «Сочи»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко в «Сочи».

«Конечно, мы были заинтересованы в том, чтобы Александр Коваленко на долгосрочной основе оставался в нашей команде, где он растёт и развивается. Мы делали своё достойное предложение, но с «Сочи» мы конкурировать по финансовым возможностям не можем. Также отмечу, что сумма, за которую «Сочи» выкупил Коваленко у «Крыльев», в десятки раз превышает сумму, которую мы заплатили за его переход в феврале этого года.



С учётом позиции тренерского штаба нам удалось договориться о годичной аренде Коваленко — с возможностью продления этой аренды ещё на полгода. Считаю, что в сложившихся обстоятельствах — это плюс для «Крыльев». Мы смогли сохранить Коваленко минимум до конца этого сезона. В текущих условиях трансферного рынка найти ему замену было бы крайне трудно, уход этого футболиста сейчас стал бы большой потерей. Александр — молодой, талантливый футболист, он продолжит приносить пользу «Крыльям», и, уверен, будет радовать нас своей яркой игрой», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.