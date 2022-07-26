В «Крыльях Советов» рассказали подробности перехода Коваленко в «Сочи»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко в «Сочи».
«Конечно, мы были заинтересованы в том, чтобы Александр Коваленко на долгосрочной основе оставался в нашей команде, где он растёт и развивается. Мы делали своё достойное предложение, но с «Сочи» мы конкурировать по финансовым возможностям не можем. Также отмечу, что сумма, за которую «Сочи» выкупил Коваленко у «Крыльев», в десятки раз превышает сумму, которую мы заплатили за его переход в феврале этого года.
С учётом позиции тренерского штаба нам удалось договориться о годичной аренде Коваленко — с возможностью продления этой аренды ещё на полгода. Считаю, что в сложившихся обстоятельствах — это плюс для «Крыльев». Мы смогли сохранить Коваленко минимум до конца этого сезона. В текущих условиях трансферного рынка найти ему замену было бы крайне трудно, уход этого футболиста сейчас стал бы большой потерей. Александр — молодой, талантливый футболист, он продолжит приносить пользу «Крыльям», и, уверен, будет радовать нас своей яркой игрой», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 26 июля 2022
-
00:39
-
00:22
-
00:08
-
00:06
-
00:03
- 25 июля 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:37
-
23:31
-
23:29
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:37
-
22:35
-
22:30
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:03
-
21:56
-
21:56
-
21:44
-
21:34
-
21:32
-
21:21
-
21:12
-
20:58