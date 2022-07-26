Сергей Корниленко: «Крылья Советов» продолжают селекционную работу — приобретения будут

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что самарский клуб планирует приобрести футболистов в нынешнее летнее трансферное окно.

«Сейчас мы продолжаем селекционную работу для усиления состава команды. Приобретения в нынешнее трансферное окно обязательно будут», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самарские «Крылья Советов» в двух матчах набрали три очка и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является московский ЦСКА, набравший шесть очков. В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» сыграют с московским «Торпедо». Встреча состоится 31 июля.