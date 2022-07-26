Меган Рапино рассказала, почему красит волосы в розовый цвет

Нападающая сборной США и клуба «ОЛ Рейн» из Сиэтла Меган Рапино рассказала о своём решении покраситься в розовый цвет перед чемпионатом мира — 2019.

«Это была весёлая возможность продемонстрировать мои стиль и индивидуальность. Однозначно, на чемпионате мира всё очень серьёзное и напряжённое. Это был весёлый способ послать всех к чёрту.

Думаю, индустрия красоты благоприятствует только одному гендеру. Если ты хочешь быть красивой, то это значит, тебе нужно выглядеть женственно. А если хочешь выглядеть спортивно, тогда, получается, мужественно. Почему мне нужно разделять это? Я могу быть спортивной и сильной, при этом выглядеть красиво.

Для меня розовый цвет — это способ показать, как я отношусь к красоте. На поле я хочу выглядеть красиво. Это другая форма красоты, нежели та, к которой я стремлюсь, собираясь на ужин или на фотосессию», — приводит слова Рапино Marca.