Меган Рапино рассказала, почему красит волосы в розовый цвет

Нападающая сборной США и клуба «ОЛ Рейн» из Сиэтла Меган Рапино рассказала о своём решении покраситься в розовый цвет перед чемпионатом мира — 2019.
«Это была весёлая возможность продемонстрировать мои стиль и индивидуальность. Однозначно, на чемпионате мира всё очень серьёзное и напряжённое. Это был весёлый способ послать всех к чёрту.
Думаю, индустрия красоты благоприятствует только одному гендеру. Если ты хочешь быть красивой, то это значит, тебе нужно выглядеть женственно. А если хочешь выглядеть спортивно, тогда, получается, мужественно. Почему мне нужно разделять это? Я могу быть спортивной и сильной, при этом выглядеть красиво.
Для меня розовый цвет — это способ показать, как я отношусь к красоте. На поле я хочу выглядеть красиво. Это другая форма красоты, нежели та, к которой я стремлюсь, собираясь на ужин или на фотосессию», — приводит слова Рапино Marca.
- 26 июля 2022
-
02:04
-
01:50
-
01:48
-
01:32
-
01:19
-
00:40
-
00:39
-
00:22
-
00:08
-
00:06
-
00:03
- 25 июля 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:37
-
23:31
-
23:29
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:37
-
22:35
-
22:30
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:03
-
21:56
-
21:56