Полузащитник «Барселоны» Пьянич: пришло время показать фанатам старого меня

Полузащитник каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич поделился ожиданиями на предстоящий сезон.
«Нас ждёт хороший сезон с Хави. Пришло время показать фанатам старого Пьянича. У меня контракт с «Барселоной» до 2024-го. В этом году мы будем работать с Хави, я ещё не играл под его руководством. Надеюсь, это будет очень хороший сезон для команды и для меня. Работать с ним — это что-то особенное», — приводит слова Пьянича Actualite — Barca в своём «твиттере».
Напомним, прошлый сезон Пьянич провёл в аренде в стамбульском «Бешикташе». Миралем сыграл за турецкую команду 26 матчей и отдал четыре голевые передачи.
Пьянич перешёл в «Барселону» из туринского «Ювентуса» в сентябре 2020 года за € 60 млн. За каталонский клуб Миралем провёл 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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