Погба потребуется операция на мениске. Он выбыл как минимум на два месяца

29-летний французский хавбек Поль Погба, вернувшийся в «Ювентус», не поможет своему клубу в ближайшие месяцы. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Погба почувствовал боль в правом колене во время тренировки и прошёл медицинское обследование. В ходе обследования у него было выявлено повреждение мениска. Как оказалось впоследствии, игроку потребуется хирургическое вмешательство, из-за чего он пропустит не менее двух месяцев.

Таким образом, Поль не поможет своей команде в восьми первых встречах «Ювентуса» в Серии А и в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Погба уже выступал за «Ювентус». Француз был игроком туринского клуба с 2012 по 2016 год. За всё время в «Ювентусе» Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната.