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Защитник Мойзес сообщил о вылете из Бразилии. Ранее он подтвердил переход в ЦСКА

Защитник Мойзес сообщил о вылете из Бразилии. Ранее он подтвердил переход в ЦСКА
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27-летний бразильский крайний защитник «Интернасьонала» Мойзес, который ранее сообщал о договорённости по переходу в ЦСКА, вылетел из Бразилии. Соответствующая публикация сделана футболистом в одной из социальных сетей.

«Спасибо, Порту-Алегри!» — гласит комментарий Мойзеса к фотографии, сделанной из самолёта.

Ранее сообщалось, что армейцы арендуют футболиста до конца 2023 года, заплатив бразильскому клубу € 2 млн.

В этом сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,6 млн. При этом ещё в 2017 году сам футболист, будучи игроком «Коринтианса», признавался, что вёл переговоры о переходе в ЦСКА.

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