Marca: Черышевым не интересуется ни один клуб. Он готовится к сезону самостоятельно

31-летний российский крайний полузащитник Денис Черышев, вышедший на рынок свободных агентов по истечению контракта с «Валенсией», испытывает трудности с поиском новой команды. Об этом сообщает Marca.
Как отмечает источник, в настоящее время ни один из клубов не проявляет интереса к кандидатуре Черышева. Вероятно, одной из главных причин является высокая травматичность футболиста. Сейчас Денис ведёт подготовку к сезону самостоятельно.
Черышев зарабатывает пенальти за «Валенсию».
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Напомним, за карьеру Черышев провёл 330 матчей во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 39 результативными передачами. За сборную России на его счету 33 встречи с 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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