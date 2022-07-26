Ансу Фати ответил на вопрос, задумывался ли он над завершением карьеры из-за травм

19-летний испанский нападающий «Барселоны» Ансу Фати высказался о своём восстановлении после травмы.

«Когда мы увидим Фати, который готов на 100%? Я работаю над этим и не сомневаюсь, что трудом и самопожертвованием я добьюсь этого и верну былую форму. Это правда, что сейчас я ещё не готов, но с каждым днём я набираю.

Страх рецидива? Это нормально, когда после травмы ты начинаешь осторожничать, играть излишне аккуратно. Но это лишь первые несколько минут на поле, потом это забывается. Сейчас я уже играю без страха.

Думал ли об уходе из футбола? Никогда. Травмы случаются на протяжении всей карьеры футболиста. У меня были более серьёзные травмы, когда я играл в футбол. Я знаю, что у меня ещё всё впереди», — приводит слова Фати AS.

Напомним, с 2019 года Фати пропустил из-за травм 84 встречи. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.

Фати забивает за «Барселону» сразу после выхода на замену.

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