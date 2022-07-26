Источник: хавбек «Партизана» Зделар может помочь ЦСКА уже в матче с «Нижним Новгородом»

27-летний сербский полузащитник «Партизана» Саша Зделар близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает Metaratings.
Отмечается, что футболист может отправиться в составе армейцев на ближайшую игру, которая пройдёт на выезде с «Пари Нижний Новгород» в воскресенье, 31 июля. Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что ЦСКА достиг договорённости о переходе, как с самим игроком, так и с клубом. В Сербии назвали сумму трансфера – она составит € 500 тыс. из-за имеющегося пункта об отступных в контракте.
Напомним, согласно данным портала Transfermarkt стоимость Зделара оценивается в € 3,5 млн, в прошлом сезоне Саша провёл 50 матчей во всех турнирах в составе «Партизана», в которых отметился восемью результативными передачами, получив шесть предупреждений и одну красную карточку.
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