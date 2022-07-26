Хави отреагировал на слухи о том, что он попросил Лапорту вернуть Месси в «Барселону»

42-летний наставник «Барселоны» Хави выразил мнение о возможном возвращении в стан сине-гранатовых аргентинского нападающего Лионеля Месси, выступающего за французский «Пари Сен-Жермен».

«Сейчас нет смысла говорить о возвращении Лионеля Месси в «Барселону», у него контракт с «ПСЖ», так что это невозможно в принципе. Посмотрим, как всё будет складываться в дальнейшем. Лапорта уже сказал, что надеется, что история Месси в нашем клубе ещё не закончена», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, в прошлом сезоне Месси принял участие в 34 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 15 результативными передачами. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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