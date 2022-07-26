Роберт Левандовски: этот сезон для «Барселоны» пройдёт лучше, чем предыдущий

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями на предстоящий сезон.

«Я всегда думаю о том, чтобы выиграть матч и забить гол. Неважно, в каком турнире или какому сопернику. Я всегда голоден до победы. Я стараюсь делать всё возможное. Самое главное — это то, что мы делаем как команда. У этой команды большой потенциал. Мы все должны идти вместе шаг за шагом.

Каждая предсезонная игра важна для нас, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Мы должны стараться изо всех сил. У нас настрой на победу. Нужно выигрывать все матчи, даже товарищеские.

Если ты играешь за «Барсу», всегда думаешь о завоевании титулов, но все должно быть постепенно. С нашим потенциалом мы можем быть на высоте и бороться. Этот сезон пройдет лучше, чем предыдущий», — приводит слова Левандовского Marca.

Роберт Левандовски приветствует игроков «Барселоны»