Быстров — о вратарях «Зенита»: меня поставь в ворота — буду не хуже

Бывший футболист московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о вратарской бригаде действующего чемпиона страны, а также прокомментировал тот факт, что голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин после вылета команды из РПЛ не перешёл ни в один клуб лиги.
«Почему Дюпина не подписал ни один клуб РПЛ? Видимо, в командах РПЛ есть более надёжные вратари. Почему это должно удивлять?
Что касается «Зенита», то у них есть свои воспитанники. В принципе, в большинстве матчей меня поставь в ворота «Зенита», и я буду не хуже», — приводит слова Владимира Быстрова «МАТЧ ТВ».
Напомним, в заявке «Зенита» на сезон-2022/2023 Российской-Премьер Лиги присутствует четыре голкипера: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров и Георгий Королёв.
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