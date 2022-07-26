Тен Хаг пытается убедить Роналду остаться в «МЮ». Игрок начнёт тренироваться с командой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пытается убедить нападающего Криштиану Роналду остаться в клубе, но футболист по-прежнему настроен уйти, сообщает Marca.
По сведениям источника, Роналду присоединится к команде сегодня, 26 июля для прохождения предсезонной подготовки, дабы избежать конфликтных ситуаций вокруг себя, однако португалец не поменял свои планы и до сих пор настаивает на уходе из клуба.
Тен Хаг пытается убедить звёздного нападающего продлить контракт с «МЮ» и заинтересовать его новым проектом клуба. Решающее значение для португальского футболиста является факт участия в Лиге чемпионов УЕФА, поэтому он планирует присоединиться к клубу, который в нынешнем сезоне будет играть в данном турнире.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Роналду может перейти в мадридский «Атлетико».
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду.
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