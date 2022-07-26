Саба Сазонов поделился эмоциями от возвращения в стартовый состав «Динамо»

Российский защитник московского «Динамо» Саба Сазонов поделился эмоциями от возвращения в стартовый состав столичной команды.
«Естественно, я рад вновь появиться в стартовом составе. Надеюсь, это только начало пути. Считаю, что с «Торпедо» мы хорошо сыграли. Цифра «ноль» на табло означает, что в обороне хорошо отыграла вся команда. Конечно, нам есть, куда расти, и мы будем совершенствоваться. Но в целом победа со счетом 4:0 — хороший результат, с которого мы начнем свой победный путь.
Я не знаю подробности. Просто Варелы сейчас нет с нами, а накануне матча был. Мы не знаем, где он. Со временем все станет ясно.
Что касается моего появления в старте, то, думаю, не секрет, что, скорее всего, эта история повлияла. Потому что Паршивлюк сыграл вместо Варелы правого защитника, а я сыграл в центре. Но, несмотря на это, я рад, что мы сыграли в таком сочетании и победили 4:0», – приводит слова Сазонова Sport24.
В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Факелом». Матч состоится 30 июля.
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