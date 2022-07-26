Агент Глобера отреагировал на новость об интересе к игроку со стороны «Зенита»

Наджиф Мохаммад, представляющий интересы бразильского защитника «Аль-Насра» Глобера, отреагировал на новость об интересе к игроку со стороны «Зенита».
«Я ничего не слышал об интересе «Зенита» к Глоберу, так же как и мой бразильский партнер. Возможен ли в теории такой переход? Да, но у него еще два года контракта с «Аль-Насром» и он всем доволен, поэтому только если заплатят клубу. Если готовы заплатить и сделают предложение, мы готовы к переговорам», – приводит слова Мохаммада Sport24.
Глобер выступает за «Аль-Наср» с лета 2019 года, перейдя туда из молодёжной команды бразильского «Ботафого».
Напомним, «Зенит» перед стартом нового сезона стал обладателем Суперкубка России. В матче, который состоялся 9 июля на «Газпром Арене», сине-бело-голубые со счётом 4:0 обыграли московский «Спартак».
- 26 июля 2022
-
06:36
-
06:36
-
06:32
-
06:24
-
06:23
-
06:02
-
06:02
-
05:49
-
05:42
-
05:33
-
05:19
-
04:59
-
04:47
-
04:33
-
04:14
-
04:02
-
03:53
-
03:32
-
03:21
-
03:20
-
02:59
-
02:43
-
02:22
-
02:04
-
01:50
-
01:48
-
01:32
-
01:19
-
00:40
-
00:39
-
00:22
-
00:08
-
00:06
-
00:03
- 25 июля 2022
-
23:59