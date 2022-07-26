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Агент Глобера отреагировал на новость об интересе к игроку со стороны «Зенита»

Агент Глобера отреагировал на новость об интересе к игроку со стороны «Зенита»
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Наджиф Мохаммад, представляющий интересы бразильского защитника «Аль-Насра» Глобера, отреагировал на новость об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Я ничего не слышал об интересе «Зенита» к Глоберу, так же как и мой бразильский партнер. Возможен ли в теории такой переход? Да, но у него еще два года контракта с «Аль-Насром» и он всем доволен, поэтому только если заплатят клубу. Если готовы заплатить и сделают предложение, мы готовы к переговорам», – приводит слова Мохаммада Sport24.

Глобер выступает за «Аль-Наср» с лета 2019 года, перейдя туда из молодёжной команды бразильского «Ботафого».

Напомним, «Зенит» перед стартом нового сезона стал обладателем Суперкубка России. В матче, который состоялся 9 июля на «Газпром Арене», сине-бело-голубые со счётом 4:0 обыграли московский «Спартак».

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