«Вильярреал» настроен купить Джовани Ло Чельсо
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«Вильярреал» настроен купить аргентинского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.
По информации Романо, испанский клуб начал прямые переговоры по переходу игрока. Больше всех в команде ценит талант аргентинца главный тренер Унаи Эмери. Также к игроку проявляют интерес несколько клубов из Италии, чьи названия не оглашаются.
В прошлом сезоне Джовани Ло Чельсо забил два гола и отдал три результативные передачи в 41 матче во всех турнирах. Вместе с «Вильярреалом» футболист дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.
Новость по теме«Тоттенхэм» не может найти клуб для Ло Чельсо
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