Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о своих футбольных кумирах



«Мои кумиры среди игроков? Когда я занимался футболом в 7-8 лет, гремел «Милан», и вот это трио Гуллит, Ван Бастен, Райкард запомнилось. Из арбитров равнялся на Пьерлуиджи Коллину, Андерса Фриска, Кима Милтона Нильсена и многих других судей того поколения.



В 8 лет я пришел в ДЮСШ «Тимирязевец», закончил её в 16 лет и параллельно стал судить, но меня не приглашали, это просто было стечением обстоятельств, как у всех. Нас судил давний приятель отца, который подошёл ко мне и предложил пойти в судейство.



Мой отец периодически мне что-то говорил на счёт будущей профессии, и это оседало где-то в голове. В лет 10-12 он мне сказал: «Надо тебе поваром стать, пойдёшь в кулинарный техникум». Но в 16 лет я всё-таки поступил в коллегию и стал судить матчи», — рассказал Карасёв в программе «Человек из футбола» на «Матч Премьер».