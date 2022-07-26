Бышовец – об уходе Варелы: очень сложно найти какое-то объяснение

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал уход уругвайского защитника Гильермо Варелы из клуба.



«Я думаю, сам поступок вызывает удивление. Очень сложно найти какое-то объяснение. Если бы он принял решение приостановить контракт и уехать, то никто бы ему не препятствовал. Трудно объяснить такое решение. Есть опасение, что другие легионеры могут так поступить. Может он побоялся каких-либо решений. Трудно понять, что у него в голове. Конечно, его обратно уже нельзя взять, этот вопрос исчерпан», – приводит слова Бышовца Metaratings.



29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. 24 июля стало известно, что Варела без предупреждения покинул базу московского клуба.

Новость по теме Варела собирался забрать вещи с базы «Динамо». Игрок в ближайшее время покинет Россию