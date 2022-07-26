Генич и Шнякин рассказали об уходе главы селекционного отдела ЦСКА Мовсесьяна

Андрей Мовсесьян, являющийся главой селекционного отдела ЦСКА, покинул армейский клуб, сообщили комментаторы Константин Генич и Дмитрий Шнякин в подкасте на You-Tube-канале «Коммент.Шоу».

«Там говорят, у них есть изменения внутри, скажем так, спортивного блока. Мовсесьян ушёл», — заявили комментаторы по ходу эфира.

Напомним, по итогам прошедшего сезона ЦСКА занял пятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 50 очков. Победителем чемпионата стал «Зенит», набравший 65 очков.

После двух туров РПЛ нынешнего сезона ЦСКА является единственным клубом, одержавшим две победы, возглавляя турнирную таблицу с шестью очками.

В начале сезона команду возглавил экс-главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

РПЛ подписала контракт с МИРом.