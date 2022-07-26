Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Краснодара» Кордобой

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, немецкий клуб ищет усиление в центр нападения из-за проблем со здоровьем у Себастьяна Аллера. В списке интересов клуба четыре нападающих: Мауро Икарди, Кшиштоф Пёнтек, Эдин Джеко и Джон Кордоба.

По сведениям источника, плюсом для нападающего «Краснодара» является наличие опыта игры в Бундеслиге, что и привлекает «Боруссию». И сам игрок может покинуть Россию из-за ситуации на Украине.

В случае подтверждения длительного восстановления Аллера «Боруссия» будет стремиться заключить контракт с потенциальным нападающим на правах аренды.

Также отмечается, что главным кандидатом из списка на усиление является форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди. Другие нападающие рассматриваются в качестве альтернативы.