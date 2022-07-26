Нигматуллин: иногда арбитры должны ошибаться в пользу «Спартака»

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о судействе в матче второго тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:4).
«В данном случае сочувствую «Краснодару». Ничего страшного и странного по поводу молчания «Спартака» не вижу после ошибок арбитра в их пользу. Было бы странным и нелепым, если бы было наоборот. «Спартак» действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь, случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых», — приводит слова Руслана Нигматуллина Metaratings.
Напомним, после двух туров РПЛ «Спартак» имеет в своём активе четыре очка. «Краснодар», в свою очередь, набрал лишь одно очко. В следующем туре «Спартак» у себя на поле сыграет с «Оренбургом».
- 26 июля 2022
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