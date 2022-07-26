Клопп прокомментировал переход Мане в «Баварию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер экс-нападающего клуба Садио Мане в «Баварию».
«Садио сказал мне, и его агент сказал мне, что он ищет новый вызов. Тогда я сказал ему спасибо с глубоким уважением. Я очень уважаю Садио как игрока, и я желаю ему всего наилучшего — он будет играть целую вечность, он может играть до 38 или 39 лет. Его тело — это просто сумасшествие. У «Баварии» действительно появился ещё один хороший игрок.
Мы хотим использовать это в будущем в качестве примера, это совершенно нормально, что иногда в карьере необходимы изменения. Садио хотел этого, а мы согласились, и теперь обе стороны пытаются извлечь из этого максимум пользы. Меня действительно устраивает ситуация. Нам будет его не хватать как со спортивной точки зрения, так и как человека. Но я в порядке, потому что такова жизнь», — приводит слова Клоппа Goal.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.
- 26 июля 2022
-
08:07
-
08:03
-
07:47
-
07:36
-
07:33
-
07:30
-
07:08
-
07:03
-
06:36
-
06:36
-
06:32
-
06:24
-
06:23
-
06:02
-
06:02
-
05:49
-
05:42
-
05:33
-
05:19
-
04:59
-
04:47
-
04:33
-
04:14
-
04:02
-
03:53
-
03:32
-
03:21
-
03:20
-
02:59
-
02:43
-
02:22
-
02:04
-
01:50
-
01:48
-
01:32