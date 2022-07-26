Клопп прокомментировал переход Мане в «Баварию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер экс-нападающего клуба Садио Мане в «Баварию».

«Садио сказал мне, и его агент сказал мне, что он ищет новый вызов. Тогда я сказал ему спасибо с глубоким уважением. Я очень уважаю Садио как игрока, и я желаю ему всего наилучшего — он будет играть целую вечность, он может играть до 38 или 39 лет. Его тело — это просто сумасшествие. У «Баварии» действительно появился ещё один хороший игрок.



Мы хотим использовать это в будущем в качестве примера, это совершенно нормально, что иногда в карьере необходимы изменения. Садио хотел этого, а мы согласились, и теперь обе стороны пытаются извлечь из этого максимум пользы. Меня действительно устраивает ситуация. Нам будет его не хватать как со спортивной точки зрения, так и как человека. Но я в порядке, потому что такова жизнь», — приводит слова Клоппа Goal.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.