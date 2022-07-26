В ЦСКА опровергли уход главы селекционного отдела Андрея Мовсесьяна

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что глава селекционного отдела Андрей Мовсесьян покинул команду.



«Мовсесьян ушёл? Нет. Буквально пару часов назад общались с Андреем у него в кабинете. Обсуждали, кто и когда прилетает. И многое другое. Это точно был Андрей», – написал Брейдо в своём телеграм-канале.



Ранее об этой информации сообщили комментаторы Константин Генич и Дмитрий Шнякин в подкасте на You-Tube-канале «Коммент.Шоу».



Напомним, по итогам прошедшего сезона ЦСКА занял пятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 50 очков. Победителем чемпионата стал «Зенит», набравший 65 очков.



После двух туров РПЛ нынешнего сезона ЦСКА является единственным клубом, одержавшим две победы, возглавляя турнирную таблицу с шестью очками.