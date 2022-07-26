Хави: мечтаю о победе «Барселоны», а не о победе Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своих целях в испанской команде.
«Я мечтаю о победах «Барселоны». Это уже случалась со мной в бытность игроком. Я мечтаю о победах «Барселоны», а не думаю о себе. Моя футбольная карьера была великолепна. Я не ожидал, что у меня будет такая карьера. Я воспитал себя благодаря Гвардиоле, Круиффу. Хочу вернуть клуб на вершину. Мечтаю о победе «Барселоны», а не о победе Хави», — приводит слова Хави Marca.
42-летний Хави с 1995 по 2015 год был футболистом «Барселоны». С 2008 по 2012 год полузащитник выступал за испанскую команду под руководством Хосепа Гвардиолы. В ноябре 2021 года Хави возглавил «Барселону», подписав с командой контракт до лета 2024 года. Ранее Хави тренировал катарский клуб «Аль-Садд», в котором завершил игровую карьеру.
- 26 июля 2022
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