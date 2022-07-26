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Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин: для нас главное не результат, а хорошее выступление

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин: для нас главное не результат, а хорошее выступление
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27-летний российский вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал шансы своей команды выйти в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче второго раунда норвежский клуб со счётом 0:1 уступил «Линфилду» из Белфаста.

«Верю, что опыт игры в прошлом сезоне с такими командами, как «Селтик» и «Рома», поможет. Это были очень сложные матчи. Иметь такой опыт — прекрасно.

Мы и ранее бывали в подобных ситуациях. Мы не сосредоточиваемся на результате, для нас главное — хорошее выступление и понимание, в чём мы можем развиваться. Однозначно в ответном матче покажем наш лучший футбол», — приводит слова Хайкина The Belfast Telegraph.

Мачт с «Линфилдом» состоится в среду, 27 июля, и начнётся в 19:00 мск.

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