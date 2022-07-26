Левандовски: 2:8 с «Баварией»? Мы не говорили об этом в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил матч, когда он в составе мюнхенской «Баварии» разгромил испанскую команду со счётом 8:2 в в четвертьфинале Лиги чемпионов – 2019/2020.
«2:8 с «Баварией»? Должен сказать, что мы не говорили об этом. Это в прошлом, лучше не оглядываться назад. Это наш принцип.
Сколько мне осталось играть на высоком уровне? Тяжело ответить. Физически я чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Левандовского Marca.
33-летний Левандовски стал игроком «Барселоны» 19 июля. По сведениям Transfermarkt, переход нападающего сборной Польши обошёлся испанской команде в € 45 млн. Роберт подписал с новым клубом контракт на три года с возможностью обоюдного расторжения соглашения после второго сезона без выплаты компенсации.
- 26 июля 2022
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