Айяватт Шривадданапрабха: пока никаких предложений по Тилемансу не поступало

Председатель совета директоров «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха рассказал о слухах касательно трансфера бельгийского полузащитника клуба Юри Тилеманса.



«Это ерунда. Пока никаких предложений не поступало. Ничего конкретного от «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» мы не получали», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



В прошлом сезоне Юри провёл в составе «лисов» 32 матча, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Вместе с командой игрок завоевал Кубок Англии – 2021. Тилеманс активно вызывался в сборную Бельгии, за которую провёл 52 матча, отметившись пятью забитыми мячами. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн.

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