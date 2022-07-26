Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айяватт Шривадданапрабха: пока никаких предложений по Тилемансу не поступало

Айяватт Шривадданапрабха: пока никаких предложений по Тилемансу не поступало
Комментарии

Председатель совета директоров «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха рассказал о слухах касательно трансфера бельгийского полузащитника клуба Юри Тилеманса.

«Это ерунда. Пока никаких предложений не поступало. Ничего конкретного от «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» мы не получали», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В прошлом сезоне Юри провёл в составе «лисов» 32 матча, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Вместе с командой игрок завоевал Кубок Англии – 2021. Тилеманс активно вызывался в сборную Бельгии, за которую провёл 52 матча, отметившись пятью забитыми мячами. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Кто выиграет АПЛ в сезоне-2021/2022? Ответ дал суперкомпьютер! Кто выиграет АПЛ в сезоне-2021/2022? Ответ дал суперкомпьютер!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022