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Левандовски: Гвардиола изменил мой взгляд на футбол

Левандовски: Гвардиола изменил мой взгляд на футбол
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, с которым вместе работал в мюнхенской «Баварии».

«Я говорил много о тактике с Пепом. После этого легче адаптироваться к любой тактической системе. Он изменил мой взгляд на футбол и тренеров, изменил моё понимание игры. Благодаря ему мне должно быть легче адаптироваться к тому, что просит Хави», — приводит слова Marca.

Под руководством Гвардиолы 33-летний Левандовски принял участие в 100 матчах в сезонах-2014/2015 и 2015/2016. В этих встречах нападающий забил 67 голов и отдал 19 результативных передач. 19 июля 2022 года стало известно о переходе Левандовского в «Барселону».

Роберт Левандовски поприветствовал игроков «Барселоны». Видеоролик:

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