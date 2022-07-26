Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко считает, что у «Зенита» укомплектована позиция центрального защитника

Радченко считает, что у «Зенита» укомплектована позиция центрального защитника
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал подбор футболистов сине-бело-голубых на позицию в центре обороны.

«Позиция центрального защитника на данный момент достаточно укомплектована: есть Чистяков, Ловрен, Родригао, Алип. Если есть возможность, то каждому тренеру лучше иметь больше конкурентоспособных футболистов на каждую позицию. Просто нужно понимание: чтобы кого-то приобрести, с кем-то, возможно, приходится и расставаться. На данный момент эта позиция мне кажется укомплектованной с приходом Родригао из «Сочи», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера появилась, а затем была опровергнута информация об интересе «Зенита» к бразильским центральным защитникам Глоберу и Дориа.

У «Зенита» неприлично большой состав. Что делать Питеру с таким обилием игроков У «Зенита» неприлично большой состав. Что делать Питеру с таким обилием игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022