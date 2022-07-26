Радченко считает, что у «Зенита» укомплектована позиция центрального защитника

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал подбор футболистов сине-бело-голубых на позицию в центре обороны.
«Позиция центрального защитника на данный момент достаточно укомплектована: есть Чистяков, Ловрен, Родригао, Алип. Если есть возможность, то каждому тренеру лучше иметь больше конкурентоспособных футболистов на каждую позицию. Просто нужно понимание: чтобы кого-то приобрести, с кем-то, возможно, приходится и расставаться. На данный момент эта позиция мне кажется укомплектованной с приходом Родригао из «Сочи», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, вчера появилась, а затем была опровергнута информация об интересе «Зенита» к бразильским центральным защитникам Глоберу и Дориа.
- 26 июля 2022
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