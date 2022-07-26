Экс-футболистка сборной США приговорена к 2 годам тюрьмы условно. Она была пьяной за рулём

Бывший вратарь женской сборной США Хоуп Соло признала себя виновной в вождении в нетрезвом виде спустя почти четыре месяца после того, как её нашли в Северной Каролине уснувшей за рулём автомобиля с двухлетними близнецами внутри. Прибывший на место офицер почувствовал запах алкоголя, а Соло отказалась пройти тест на трезвость.



В пресс-релизе окружной прокуратуры округа Форсайт говорится, что судья приговорил 40-летнюю Соло к условному сроку в 24 месяца. Судья также обязал Соло выплатить $ 2500 штрафа и $ 600 за лабораторные анализы. Она также должна пройти обследование на предмет злоупотребления психоактивными веществами и пройти все рекомендованные курсы лечения.



«Возможно, это худшая ошибка в моей жизни. Я недооценила, какой разрушительной частью моей жизни стал алкоголь. Положительная сторона такой большой ошибки в том, что тяжёлые уроки усваиваются быстро. Их усвоение бывает трудным и временами очень болезненным», — приводит слова Соло Winston-Salem Journal.

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