Асллани: на женском Евро используют на 50% меньше камер, чем в мужском футболе. Катастрофа

Нападающая сборной Швеции Косоваре Асллани раскритиковала решение использовать на женском чемпионате Европы меньшее количество камер, чем в матчах мужских команд.
«Использовать в нашем турнире на 50% меньше камер, чем в мужских матчах, — это настоящая катастрофа. Решения могут приниматься не с одинаковой точностью. Это касается не только нас, но и других команд. Есть ситуации, когда я считаю, что нужно больше камер. Это может иметь решающее значение», — приводит слова Асллани The Guardian.
Сегодня, 26 июля, сборная Швеции проведёт матч полуфинала чемпионата Европы со сборной Англии. Встреча состоится на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия) и начнётся в 22:00 мск. Отмечалось, что 32-летняя Аслани не тренировалась с командой в преддверии матча.
- 26 июля 2022
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