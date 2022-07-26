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Фати хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

Фати хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»
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Испанский нападающий «Барселоны» Ансу Фати заявил, что хотел бы снова видеть форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в составе сине-гранатовых.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Месси вернулся! Чтобы в будущем он мог уйти, как он того заслуживает, – через парадную дверь, как и положено лучшему в истории», – приводит слова вингера «Барселоны» каталонский телеканал TV3.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых Лионель провёл 520 матчей, в которых отличился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. С командой игрок выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча». Прошлый сезон в составе «ПСЖ» выдался не самым удачным для Лионеля в плане личной статистики: шесть мячей и 15 результативных передач в 26 матчах.

Месси играет в мяч со своими детьми.

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