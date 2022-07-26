Глушаков не исключил, что вернётся в «Спартак» в качестве футболиста

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не исключил, что вернётся в «Спартак» в качестве игрока.

«Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать. Говорил, что в будущем могу возглавить «Спартак»? Я ещё игроком вернусь в «Спартак», подождите», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

35-летний Глушаков был футболистом «Спартака» с 2013 по 2019 год. Полузащитник в 173 матчах за команду забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе со «Спартаком» Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017-м. После красно-белых хавбек провёл сезон в «Ахмате», а в октябре 2020-го перешёл в «Химки», за которые выступает до сих пор. Соглашение с подмосковной командой у Глушакова истекает в 2024 году.