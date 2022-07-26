«Возраст не помеха». Бышовец — о словах Глушакова о готовности вернуться в «Спартак»

Бывший футболист сборной СССР, ранее возглавлявший клубы Российской Премьер-Лиги, Анатолий Бышовец прокомментировал слова 35-летнего полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о готовности вернуться в московский «Спартак».

«Возраст не помеха. Хватило бы здоровья. Сегодняшний Глушаков — лидер в «Химках». Он влияет и на психологическое состояние игроков, и на качество в организации игры, а также радует забитыми мячами.



Сможет ли Денис усилить «Спартак», будет зависеть от того, насколько он будет отвечать требованиям Абаскаля. Мне кажется, что в «Спартаке» выстраивается новая команда. Думаю, потенциал и опыт есть. В остальном — это заинтересованность главного тренера: насколько тренер будет оценивать Глушакова, его потенциал с учётом возраста и той конкуренции, которая сегодня есть в средней линии», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.