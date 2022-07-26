Okko эксклюзивно покажет Суперкубок Нидерландов по футболу

В субботу, 30 июля, состоится игра за Суперкубок Нидерландов, в которой встретятся амстердамский «Аякс» и «ПСВ Эйндховен». Okko эксклюзивно покажет этот матч. Все пользователи Okko Спорт смогут посмотреть событие без дополнительной платы. Матч начнётся в 21:00 по московскому времени.
В Суперкубке Нидерландов чемпион ежегодно встречается с обладателем национального кубка. 17 апреля ПСВ победил «Аякс» со счётом 2:1 и выиграл Кубок Нидерландов. «Аякс», в свою очередь, выиграл чемпионат Нидерландов по футболу, опередив ПСВ на два очка.
Трансляцию можно будет посмотреть в высоком качестве как живьём, так и в записи, с функцией выбора звуковой дорожки на любом популярном устройстве. Полное расписание и информацию о других матчах, доступных в Okko, можно найти в социальных сетях Okko Спорт.
«Самые популярные футбольные команды Нидерландов сразятся за трофей Суперкубка Нидерландов в эксклюзивной трансляции Okko Спорт. Мы продолжаем использовать каждую возможность, чтобы радовать наших пользователей красивым мировым и российским футболом. Подписчики могут быть уверены в том, что наша работа не останавливается ни на минуту», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.
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