Андрей Тихонов: Глушаков бы усилил «Спартак». Денис обладает огромным опытом

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о словах полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, не исключившего возвращения в московскую команду в качестве футболиста.
«Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола. Самое главное — огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу. Если он уверен в себе, то почему нет? Если он чувствует, что может помочь «Спартаку», дать что-то больше, чем другие футболисты в данный момент, то это нормально.
Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям. Денис — один из лидеров команды «Химки». Огромное значение имеет для полузащиты и для «Химок». Повторюсь: главное, чтобы ожидания не обманули его возможности на данный момент. Если хочет, то могу пожелать только удачи», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 июля 2022
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