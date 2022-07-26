Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка России по футболу среди женщин
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Определены даты и время начала матчей 1/4 финала женского Кубка России 2022 года, сообщает официальный сайт женской Суперлиги.
5 августа (пятница)
15:00 мск. ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск)
17:30 мск. «Звезда-2005» (Пермь) — «Рязань-ВДВ»
20:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Чертаново» (Москва)
6 августа (суббота)
18:00 мск. «Ростов» — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Напомним, обладателем Кубка России-2021 стал «Локомотив». В финале со счётом 1:0 был обыгран «Зенит». В этом розыгрыше Кубка России принимают участие 32 команды.
В женской Суперлиге сейчас лидируют сине-бело-голубые. «Локомотив» идёт вторым, ЦСКА замыкает тройку лидеров. Действующий чемпион — «Зенит». Лучший бомбардир Суперлиги — форвард «Локомотива» Нелли Коровкина,
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