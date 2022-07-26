Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка России по футболу среди женщин

Определены даты и время начала матчей 1/4 финала женского Кубка России 2022 года, сообщает официальный сайт женской Суперлиги.

5 августа (пятница)



15:00 мск. ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск)



17:30 мск. «Звезда-2005» (Пермь) — «Рязань-ВДВ»



20:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Чертаново» (Москва)



6 августа (суббота)



18:00 мск. «Ростов» — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Напомним, обладателем Кубка России-2021 стал «Локомотив». В финале со счётом 1:0 был обыгран «Зенит». В этом розыгрыше Кубка России принимают участие 32 команды.

В женской Суперлиге сейчас лидируют сине-бело-голубые. «Локомотив» идёт вторым, ЦСКА замыкает тройку лидеров. Действующий чемпион — «Зенит». Лучший бомбардир Суперлиги — форвард «Локомотива» Нелли Коровкина,