Украинский полузащитник Коваленко может продолжить карьеру в «Специи»
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Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, проведший сезон-2021/2022 на правах аренды в «Специи», может вернуться в команду. «Орлята» готовы вновь арендовать 26-летнего украинского полузащитника с правом выкупа за € 2 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Коваленко перешёл в «Аталанту» из донецкого «Шахтёра» за € 600 тыс. (данные Transfermarkt). За клуб из Бергамо Виктор появился на поле лишь в одной игре на три минуты. В «Специи» Коваленко в 27 матчах забил гол и отдал четыре результативные передачи. Контракт между Коваленко и «Аталантой» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 3 млн.
В «Аталанте» Коваленко выступает вместе с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.
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