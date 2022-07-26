Гендиректор «Сочи» — о Нобоа: чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможность продления контракта с 37-летним эквадорским полузащитником Кристианом Нобоа.
«Что касается желания «Сочи» продлить контракт с Нобоа, то для того, чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
РФС (Российский футбольный союз) признал Нобоа лучшим игроком сезона-2021/2022. Кристиан во всех турнирах провёл 29 матчей, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.
В «Сочи» Нобоа выступает с лета 2019 года. Тогда он перешёл в команду из санкт-петербургского «Зенита».
Впервые в клубе чемпионата России Нобоа появился зимой 2007 года, когда он стал футболистом казанского «Рубина».
- 26 июля 2022
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