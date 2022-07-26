В «Химках» отреагировали на слова Глушакова. Он заявил, что готов играть за «Спартак»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слова полузащитника команды Дениса Глушакова, заявившего, что ещё может вернуться в «Спартак» в качестве футболиста.

«На данный момент такой трансфер не представляется возможным. Однако, если поступит предложение, мы его рассмотрим. Уход Дениса маловероятен. Даже если поступит предложение, надеюсь, Денис выберет «Химки». Для меня этот трансфер маловероятен», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

35-летний Глушаков был футболистом «Спартака» с 2013 по 2019 год. Полузащитник в 173 матчах за команду забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе со «Спартаком» Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017-м.