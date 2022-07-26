Два клуба из Лиги 1 интересуются бывшим игроком «Динамо» Клинтоном Н’Жье

Бывший нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье, который недавно стал свободным агентом после расторжения контракта с бело-голубыми по обоюдному согласию сторон, вызвал интерес двух клубов французской Лиги 1, а также команд из Саудовской Аравии и Катара, сообщает Foot Mercato.

Два клуба Лиги 1, названия которых пока не разглашаются, уже поддерживают контакты с окружением игрока. В гонку за форварда включились также клубы из Катара и Саудовской Аравии.

Напомним, Н'Жье перешёл из «Марселя» в «Динамо» в 2019 году. В прошлом сезоне 28-летний камерунский футболист принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2014 года Н'Жье вызывается в национальную команду Камеруна.