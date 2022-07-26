Хави рассказал, что будет с игроками, на которых он не рассчитывает в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о футболистах, которых он не видит в составе своей команды.

«Я лично объяснил им сложившуюся ситуацию. Клуб пытается им помочь. Они должны играть, но сделать это в «Барселоне» будет невозможно. Им следует найти себе новую команду», — приводит слова Хави Marca.

Ранее стало известно, что несколько футболистов испанской команды не полетели на предсезонные сборы в США. В их числе вратарь Норберто Нето, защитник Самуэль Юмтити, полузащитник Рики Пуч и нападающий Мартин Брейтуэйт. Все игроки готовятся к новому сезону индивидуально, Хави не видит их в «Барселоне» на сезон-2022/2023.

Хавьер Эрнандес тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик: