Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» подписала 17-летнего Матиса Теля из «Ренна»

«Бавария» подписала 17-летнего Матиса Теля из «Ренна»
Комментарии

17-летний французский нападающий Матис Тель перешёл из «Ренна» в мюнхенскую «Баварию», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт подписан до конца июня 2027 года.

Форвард присоединился к молодёжной команде «Ренна» в 2020 году. В 15 лет он дебютировал в Юношеской лиге УЕФА. За основную команду Тель впервые сыграл в августе 2021 года, став самым молодым дебютантом в истории «Ренна». В прошлом сезоне игрок провёл за команду 10 матчей.

Нападающий в мае выступал за сборную Франции до 17 лет на чемпионате Европы, выиграв турнир. Тель был капитаном своей национальной команды, он отметился тремя мячами и одной голевой передачей.

Портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера нападающего в «Баварию» составила € 20 млн.

«Бавария» разогналась. Подписаниям немцев позавидуют даже шейхи из «Манчестер Сити» «Бавария» разогналась. Подписаниям немцев позавидуют даже шейхи из «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022