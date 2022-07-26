«Бавария» подписала 17-летнего Матиса Теля из «Ренна»

17-летний французский нападающий Матис Тель перешёл из «Ренна» в мюнхенскую «Баварию», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт подписан до конца июня 2027 года.

Форвард присоединился к молодёжной команде «Ренна» в 2020 году. В 15 лет он дебютировал в Юношеской лиге УЕФА. За основную команду Тель впервые сыграл в августе 2021 года, став самым молодым дебютантом в истории «Ренна». В прошлом сезоне игрок провёл за команду 10 матчей.

Нападающий в мае выступал за сборную Франции до 17 лет на чемпионате Европы, выиграв турнир. Тель был капитаном своей национальной команды, он отметился тремя мячами и одной голевой передачей.

Портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера нападающего в «Баварию» составила € 20 млн.