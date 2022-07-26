Sky Sports: Фергюсон на базе «Юнайтед» из-за заседания руководства, а не из-за Роналду

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон приехал на тренировочную базу команды для участия в запланированном заседании руководства клуба, а не ради переговоров с 37-летним португальцем Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, это собрание было запланировано несколько месяцев назад и никак не связано с переговорами, в которых участвуют Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш.

Исполнительный директор «МЮ» Ричард Арнольд и директор клуба Дэвид Гилл присутствовали на том же заседании, что и Фергюсон.

Также на базе к команде присоединились датский полузащитник Кристиан Эриксен и аргентинский защитник Лисандро Мартинес, у них состоится первое знакомство с новыми одноклубниками.