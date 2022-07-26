Неймар: меня критикуют с 13 лет, но я не готов спорить с теми, кто несёт полную чушь

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о критике в свой адрес.
«Ох, я готов к этому. Не готов спорить с теми, кто несёт полную чушь. Я больше не воспринимаю критику, меня критикуют с 13 лет. Я очень долго молчал. Если говорить о том, с чем я не согласен, то я снова заговорю. На любое действие следует реакция. Можете говорить всё, что хотите, но тогда слушайте то, чего не хотите слышать», — написал Неймар в «Твиттере».
30-летний Неймар выступает за парижскую команду с 2017 года. В 144 матчах за «ПСЖ» он забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. Во Франции Неймар выиграл 12 трофеев и доходил до финала Лиги чемпионов.
Воспитанник бразильского «Сантоса» Неймар оказался в европейском футболе в 2013-м, когда права на него выкупила «Барселона». В столице Каталонии нападающий стал частью знаменитого трио Месси – Суарес – Неймар.
- 26 июля 2022
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