L'Equipe: экс-спортдиректор «Спартака» Каттани займёт эту должность в академии «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани возвращается в «ПСЖ». Во французском клубе специалист займёт аналогичную должность, но в академии парижан. Об этом сообщает L'Equipe.



Каттани был спортивным директором «Спартака» с декабря 2021 года. 13 июля было объявлено об его уходе. До переезда в Москву Лука работал в спортивном блоке «ПСЖ», а также был скаутом в «Челси» и спортивным директором в итальянском «Палермо», где нашёл для команды нападающего Пауло Дибалу.

Напомним, «Спартак» по итогам сезона-2021/2022 занял в турнирной таблице чемпионата России 10-е место. В Лиге Европы команда дошла до 1/8 финала, где должна была сыграть с «РБ Лейпциг», но из-за санкций в адрес российских команд матчи были отменены.